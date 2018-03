Na fare v Humennom darovalo krv 41 ľudí, prvodarcov bolo jedenásť

Išlo o výjazd počas kampane Valentínska kvapka krvi, ktorý ukončia 16. marca.

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Humenné 9. marca (TASR) – Na faru pri kostole sv. Košických mučeníkov v Humennom prišlo v piatok darovať krv 67 ľudí, z toho zaregistrovaných odberov bolo 41. Prvodarcov bolo spolu 11. Išlo o výjazd počas kampane Valentínska kvapka krvi, ktorý ukončia 16. marca.Podľa riaditeľky Územného spolku Slovenského Červeného kríža (SČK) v Humennom Silvie Knapíkovej je práve toto jedna z možností, ako osloviť čo najviac darcov krvi a urobiť tejto humánnej aktivite osvetu.vysvetlila s tým, že na takejto pôde sú prvýkrát.doplnila.Záujem bol podľa nej veľký. Prišli aj hasiči či policajti, tiež zamestnanci miestneho úradu práce i mestského úradu, ale aj učitelia so študentmi.zdôraznila. Pri akcii, ktorú realizovali v spolupráci s hematologicko-transfuziologickým oddelením humenskej nemocnice, pomáhalo podľa jej slov veľa dobrovoľníkov SČK.poznamenala s tým, že keď si už sadnú do kresla a môžu darovať túto vzácnu tekutinu, je to pri všetkých dnešných alergiách a zdravotných problémoch veľký úspech. Aj prvodarcovia, ktorí nemôžu darovať krv pre banálne príčiny, ako sú napr. antibiotiká, majú záujem tieto nedostatky odstrániť a prísť inokedy.Cieľom tých kampaní je podľa riaditeľky okrem iného aj informovať ľudí, aké je pre spoločnosť dôležité mať čo najviac darcov.uzavrela.Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR