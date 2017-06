Poslanci zisťujú, aký majú tlak a či sú obézni

Hodnoty si nechal odmerať napríklad predseda zdravotníckeho výboru Štefan Zelník (SNS) či poslanec SaS Juraj Droba. Toho vyšetril exminister zdravotníctva Richard Raši (Smer-SD).

Bratislava 15. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady SR si dnes v parlamente merajú krvný tlak, cholesterol a zisťujú, či sú obézni. Hodnoty si nechal odmerať napríklad predseda zdravotníckeho výboru Štefan Zelník (SNS) či poslanec SaS Juraj Droba. Toho vyšetril exminister zdravotníctva Richard Raši (Smer-SD).Nameral mu o čosi vyšší tlak a pobavene to komentoval: "Drobu vyšší tlak prekvapil, zvykne mať totiž dobrý. Raši mu ho podľa jeho slov určite nezvýšil." poznamenal s úsmevom. Vyšetrenie mu vraj odhalilo miernu obezitu, mal by podľa výsledkov schudnúť skoro 12 kíl.Raši zdôraznil, že s obezitou na Slovensku na tom nie sme veľmi dobre, podobne ako v ostatnej Európe.upozornil s tým, že obezita spôsobuje takmer všetky ochorenia týkajúce sa srdca, krvného tlaku, vnútorných orgánov, mozgu.Obezitu dnes podľa neho treba brať už ako diagnózu. Základ je podľa Rašiho v rukách rodičov.povedal.Zelník potvrdil, že štatistiky sú neúprosné. "Dostávame sa nad priemer EÚ," uviedol s tým, že riziko je najmä u mladej populácie. Nadváha a obezita nesú spolu ďalšie riziká, môžu viesť aj k infarktu. "Našou povinnosťou je hlavne edukovať. To nie je otázka povinnej zdravotnej starostlivosti. Musíme sa každý zamyslieť sám nad sebou a upraviť si životosprávu," povedal.Dnešnú akciu zorganizovali podľa šéfa zdravotníckeho výboru aj preto, aby poslancov oboznámili bližšie s týmto problémom a aby vysvetlili, že nejde len o kozmetickú záležitosť.povedal s tým, že aj tlak máva v norme. Parlament mu ho niekedy zvyšuje, priznáva.Akciu na tému "Slovensko a obezita" zorganizovala Obezitologická sekcia Slovenskej diabetologickej spoločnosti. Upozorňuje, že obezita je ochorením, ktoré predstavuje výrazné zhoršenie kvality zdravia a života.uviedla organizácia.Partnerom podujatia je aj Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), ktorá podporuje aktivity zamerané na prevenciu a informovanie verejnosti o rizikách spojených s obezitou. Téme sa venuje aj vo viacerých vlastných projektoch.uviedla hovorkyňa Viktória Vasilenková.Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR