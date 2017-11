TASR počas krajských volieb prvýkrát urobila elektronický newsletter

Foto: TASR

Bratislava 8. novembra (TASR) – Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) počas tohtoročných volieb do vyšších územných celkov (VÚC) priniesla novinku – povolebný elektronický newsletter. Klientom aj verejnosti ho ponúkla v nedeľu (5.11.) ihneď po oznámení oficiálnych výsledkov krajských volieb.



"Obsahoval všetky relevantné údaje o ich priebehu a výsledkoch spolu s grafmi, profilmi nových županov, fotkami, videami a aj zoznamami zvolených poslancov v jednotlivých volebných obvodoch. Domnievam sa, že spravodajstvo TASR pred voľbami, ako aj počas nich bolo pre klientov a verejnosť užitočné," zhodnotil šéfredaktor TASR Marián Kolár.



Verejnoprávna agentúra sa voľbám do VÚC vo svojom spravodajstve venovala dlhodobo a podrobne. Ešte pred nimi pripravila 73 predvolebných rozhovorov s kandidátmi na predsedov krajov, ako aj množstvo servisných materiálov o priebehu a spôsobe volieb. Počas volebného víkendu vydala 317 správ a 102 zvukov. Redaktori navštívili 44 volebných okrskov a počas volebnej noci boli osobne prítomní na 14 centrálach.



Obrazová redakcia TASR vydala z predvolebných rozhovorov, príprav na voľby, volebnej noci a povolebných akcii spolu 380 fotografií a 70 videozáznamov. Multimediálne pritom pokryla napríklad aj prípravu miestností na voľby, ich otvorenie a atmosféru počas dňa. Monitorovala situáciu vo volebných centrálach a priniesla z nich najdôležitejšie reakcie. Priamo počas volebného víkendu vydala 48 fotoreportáží a 45 videí.



Redakcia dokumentačných databáz pripravila v predvolebnom období deväť chronológií výsledkov, prehľad volebnej účasti či prehľad uchádzačov o posty županov v doterajších voľbách do VÚC. Spracovala tiež aktuálne volebné výsledky, osem profilov novozvolených županov a deväť chronológií volebných výsledkov regionálnych volieb 2001 - 2017 za celé Slovensko a jednotlivé kraje. Počas nedele (5.11.) spracovala a vydala 18 grafov, 25 tabuliek a osem zoznamov zvolených poslancov za jednotlivé samosprávne kraje.



Portál Teraz.sk fungoval počas volieb ako platforma na zverejňovanie produktov TASR, TABLET.TV, Vtedy.sk, prostredníctvom online banneru aj údajov Štatistického úradu. V priebehu celého roka prinášal rozhovory TABLET.TV s aktérmi regionálnych volieb. V čase bezprostredne pred voľbami zverejnil rozhovory TASR so všetkými kandidátmi na predsedov VÚC, diskusie TABLET.TV s lídrami relevantných strán a šesticu car pool debát AUTOM PO BRATISLAVE, ktorými mapoval názory kandidátov na post bratislavského župana.



V čase volieb priniesol Teraz.sk online okrem textových volebných správ aj videá a fotografie TASR, priame prenosy z volebných centrál TABLET.TV, ako aj tabuľky a grafy z dokumentačnej redakcie TASR. Zvláštnu pozíciu na stránke získala aj téma TASR venovaná voľbám. Spravodajský portál reagoval na volebné dianie aj analytickými článkami v sekcii Publicistika.





Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR