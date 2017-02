Trnavskí hasiči vytiahli z 15-metrovej šachty mladého Srba

Ilustračné foto Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Trnava 23. februára (TASR) – Trnavskí hasiči dnes v skorých ranných hodinách vyťahovali 19-ročného muža zo Srbska z 15-metrovej šachty, do ktorej spadol počas lezenia po fasáde výškovej budovy úradu práce v Trnave. TASR o tom informoval vedúci oddelenia operačného riadenia krajského riaditeľstva hasičov v Trnave. Na pád muža do šachty upozornila bezpečnostná služba



Šachta, nachádzajúca sa v stiesnenom priestore medzi dvoma budovami, mala otvor s rozmermi 1 x 5 metrov a zasahujúci príslušníci sa museli do nej spustiť lezeckou technikou.



Podľa slov hasičov muž na dne pri ich príchode najskôr nejavil známky života, no neskôr sa ukázalo, že dýcha, no nie je schopný žiadneho pohybu. Hasiči do šachty spustili nastavovacie rebríky a ďalšie prostriedky, aby vytvorili provizórnu prístupovú cestu aj pre záchrannú zdravotnú službu. Potom ho pomocou lezeckej techniky, rebríkov a nosidiel vytiahli a následne bol odvezený do nemocnice.



Podľa policajnej hovorkyne v Trnave Martiny Kredatusovej polícia v súčasnosti udalosť dokumentuje, vykonáva obhliadku miesta činu a zisťuje okolnosti jeho pohybu v priestoroch budovy.



